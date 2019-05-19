Adıyaman’daki kutlamalar Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Çelenk sunumu sonrası 19 Mayıs kutlamaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcıları Ayhan Akpay, Adem Kaya ve Bedir Deveci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadelenin 100 yıl dönümünü kutladıklarını belirterek şunları söyledi; “O gün Samsun’da yakılan istiklal ateşi, bugün milletimizin gönlündeki yerini ilk günkü azim ve coşkuyla muhafaza etmektedir. Cumhuriyetimizin inşasındaki temel harç malzemesini, bu meşaleyi yakan şanlı milletimizin umut ve inançları oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden yollara düşen ve canı pahasına istiklâli savunan ecdadımız, bugün de aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşıma gayreti veren gençlerimize ilham olmuştur” ifadelerini kullandı.

Yüce milletimizin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 100. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Merkezi Üyesi gençler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Jimnastik, Judo, Güreş, Teakwondo, Karate ve Kick Boks gösterileri yaptı.

Ardından Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu.

Kutlama programı sonrası Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri tarafından ulusal ve uluslararası başarı gösteren sporculara ödülleri verildi.

Tören, Vali Aykut Pekmez ve İl Protokolünün sporcu gençlerle fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PHA