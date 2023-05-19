Adıyaman Valiliği bahçesindeki Atatürk Büstüne Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in çelenk bırakmasıyla başlayan etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Çelenk sunum sonrası çeşitli spor branşlarından uluslararası arenada birçok başarıya imza atan sporcular Gençlik Liderleri, Gençlik Merkezi Gönüllü Gençler Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’le birlikte Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali V. Muhammed Tugay’ı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim ettiler.

Çelenk sunumu sonrası 19 Mayıs kutlamaları, Altınşehir Mansur Yardımcı Futbol Sahasında gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman V. Muhammed Tugay, Vali Yardımcısı Nurbaki Yalçın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Mehmet Turgut, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı yapan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Türk milletinin makûs talihinin tersine dönmesi noktasında başlangıç kabul edilen 19 Mayıs 1919’un 104. Yılını minnet ve gururla kutluyoruz.

Çıkılan bu bağımsızlık yolunda, mücadelemizin azim ve kararlılığı bütün dünyaya gösterilmiş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. İstiklal ve istikbalimizin özünü oluşturan "Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." şiarı, bugün de Ülkemizin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü sürdürme azmi ile devam etmektedir.

Ağır bedeller ödeyerek can pahası kurulan Cumhuriyetimiz, 19 Mayıs 1919’un armağan edildiği, tarih bilincine sahip ve milli değerlerini daima kişisel menfaatlerinin önünde tutan gençliğimiz sayesinde ilelebet yaşayacaktır. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla bu anlamlı günü gençlerimize ve milletimize bayram kılan, bizlere bu aziz vatanımızı ve Cumhuriyetimizi miras bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete uğurladığımız gazilerimiz, 06 Şubat Asrın Felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız Kutlu Olsun" dedi.

İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında sporcuları Jimnastik, Teakwondo, Basketbol, Masa Tenisi, Kick Boks, Futbol, Badminton, Hentbol, Halter, Okçuluk, Voleybol ve Dart sporcuları gösterilerini yaparak Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Müzik, Resim, Cam Vitray gibi sanatsal faaliyetler icra edildi.

Kutlama programı sonrası Adıyaman V. Muhammed Tugay ve protokol üyeleri tarafından ulusal ve uluslararası başarı gösteren sporculara ödülleri verildi.



Kaynak : PHA