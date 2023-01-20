İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan öğrenciler tatilin başlamasıyla büyük mutluluk içindeydi. Karnelerini alan öğrencilerin sevinçli ve heyecanlı oldukları görülürken, veliler de çocuklarının heyecanını paylaştı. Sömestr tatili nedeniyle Adıyaman merkez Şehit Mehmet Kılınç İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, öğretmen, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtım törenine katılmak üzere Şehit Mehmet Kılınç İlkokuluna gelen Vali Mahmut Çuhadar, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Adıyaman il genelinde 83 bin 580 erkek ve 85 bin 551 kız öğrencimiz olmak üzere toplam 169 bin 131 öğrencinin karne alacağını belirten Vali Çuhadar, "Öncelikle bu eğitim dönemi boyunca öğrencilerimize emek veren bütün öğretmenlerimizi ve öğrenci velilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize bu 15 günlük süre zarfında iyice dinlenmelerini ve bol bol kitap okumaları için de zaman oluşturmalarını tavsiye ediyorum. Velilerimizden de istirhamım çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamalarıdır. Çünkü kırık notlar her zaman düzeltilebilir önemli olan aynı heyecanla ve aynı inançla çalışmaya devam etmektir. Bu şekilde çalıştıktan sonra aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Öğrencilerimizin bu 15 günlük süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, kendilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Çuhadar, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

