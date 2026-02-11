11 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı. Benzin litre fiyatı 55,425 TL, motorin litre fiyatı 57,705 TL olarak açıklanırken, Adıyaman'da benzin 57,58 TL, motorin 60,06 TL ve LPG 30,74 TL olarak satışa sunuldu.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve arz-talep dengesine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor.

Kaynak : PERRE