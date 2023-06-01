Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan TIR durduruldu. Polis tarafından TIR'da yapılan aramada kupa kısmına gizlenmiş 108 kilogram 850 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken gözaltına alınan İ.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA