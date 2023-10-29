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İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle 5 gün sürecek olan "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı resim sergisinin açılışı düzenlendi.

"100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Eğitim Araştırma Hastanesi sergi alanındaki “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisinin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekili Mustafa Alkayış, Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ile yetkililer katıldı.

"Sergimizi vatandaşlarımız ve sağlık çakılanlarımız 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek"

"100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisinin açılışının ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, "Sağlık Bakanlığınca, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 81 il ve 16 şehir hastanesinde düzenlenen "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi eş zamanlı olarak ilimizde de açıldı. Hastanemizde de eş zamanlı açılan fotoğraf sergisinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hizmet veren sağlık çalışanları ve hizmetlerine ait fotoğraflar yer aldı. Sergide, "genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları", "fedakarca çalışan hemşireleri" ve "canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının" imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf karesi yer aldı. Sergide ayrıca, aradan geçen yüzyılda Türkiye'de sağlık hizmeti sunumunda çağın en ileri teknolojilerinin ön plana çıktığına değinilirken, binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanının hiç değişmediği vurgusu da yapılıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların bugüne uyarlandığı "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı sergimizi vatandaşlarımız ve sağlık çakılanlarımız 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek." dedi.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve beraberindekiler resim sergisini inceledi.

"100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı sergi 27 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında devam edeceği belirtilirken sergiyi gezen vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. Bakan Yardımcısı Aydın, daha sonra hasta yakınlarını ziyaret ederek istek ve talepleri hakkında bilgi aldı.



Kaynak : PHA