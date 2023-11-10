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Cumhuriyetimizin kurucusu, Millî Mücadelenin önderi, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkan Vekili Abuzer Çelik’in Atatürk anıtına çelenk sunması, 2 dakikalık saygı duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Vali Varol törende yaptığı konuşmada, “57 yıllık ömrünü Türk Milleti’nin istiklâli ve istikbâline adayan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

Çelenk sunma töreni sonrası, Adıyaman Valiliği Konferans Salonu’nda anma programı düzenlendi. İl protokolü ve vatandaşlar, öğrenciler tarafından hazırlanan anma programında, öğrenciler şiirler okurken, Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri tarafından da oratoryo sunumu yapılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği birbirinden güzel türküler seslendirildi.

Kaynak : PHA