Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılarak Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Samsat ilçesi Atatürk Barajı kenarında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 1000 fidan, il genelinde de 9 ayrı lokasyonda toplamda 10000 adet fidan dikimi yapılarak bereketli topraklara can katıldı.

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat vermek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Yüzyılı"na Nefes Geleceğe Nefes” projesi kapsamında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Samsat ilçesindeki ağaçlandırma çalışmalarına katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

Fidan dikim töreninde konuşan Vali Osman Varol, yaptığı kısa açıklamada, "Dikimi yapılan fidanlarımız aynı Cumhuriyetimiz gibi gelecek yüzyıllara kök salacak, kentimize ve yurdumuza nefes olacaktır"dedi.

Vali Osman Varol, fidan dikim etkinliğinin ardından, Samsat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hayata geçirilen "Kadının Gücü" Projesi kapsamında Samsat ilçemiz Atatürk Barajı kenarında hizmete sunulan yöresel ev yemekleri yapan tesisi ziyaret etti.

Vali Osman Varol daha sonra Samsat’ın topraklarına can suyu veren pompaj istasyonunu gezerek tesisisin kapasitesi ve mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak : PHA