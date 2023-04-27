Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Besni NSM Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilogram 287 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. Ele geçirilen Bonzai polis tarafından muhafaza altına alınırken M.K ve Ö.K., ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden temin edilmiş 2 bin 300 TL banknot ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA