Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin vizyonuyla 2025 yılında kente 3 yeni nesil kütüphane ve 1 dev dijital merkez kazandırıldı. Eğitim altyapısını güçlendirmek ve gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında, Yaşayan Kütüphane, Ali Yılmaz Etüt Merkezi ve Kahtalı Mıçı Kütüphanesi hizmete sunulurken, Avrupa Birliği ve UNDP destekli Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) de faaliyetlerine başladı.

Başkan Tutdere, gençlerin geleceğine yatırım yapma hedefiyle başlattığı eğitim hamlesinin 2025 yılında meyvelerini verdiğini belirterek, modern ve nitelikli kütüphane ve merkezlerin kentin eğitim ve kültür yaşamına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaşayan Kütüphane

Abdülhamit Han Kültür Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan Yaşayan Kütüphane, kapılarını kitapseverlere açtı. Bölgenin en modern kütüphanesi olma özelliğini taşıyan merkez, gençlerin ders çalışabileceği, kapsamlı araştırmalar yapabileceği ve sosyal etkileşimde bulunabileceği çağdaş yapısıyla Adıyaman'ın yeni cazibe merkezi oldu.

Fatih Mahallesi'ne Ali Yılmaz Etüt Merkezi

Öğrencilerin sınav süreçlerine destek olmak amacıyla Fatih Mahallesi'nde açılan Ali Yılmaz Etüt Merkezi, 2025 yılının en çok ilgi gören eğitim yatırımlarından biri olarak öne çıktı. Sessiz ve donanımlı çalışma alanları sunan merkez, mahalledeki eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflerken, bölge sakinlerinden tam not aldı.

Kahtalı Mıçı Kütüphanesi Açılış İçin Gün Sayıyor

Adıyaman Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla Kahtalı Mıçı Parkı içerisine inşa ettiği yeni kütüphane binasında çalışmalar tamamlandı. Doğayla iç içe konumuyla huzurlu bir ders çalışma ortamı sunacak olan Kahtalı Mıçı Kütüphanesi'nin çok yakın bir zamanda faaliyete geçerek gençlerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Gençler Geleceğe DİGEM ile Hazırlanıyor

2025 yılında kente kazandırılan en önemli vizyon projelerinden biri olan Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), AKEM bünyesinde faaliyete başladı. Avrupa Birliği ve UNDP destekli merkez, gençlerin dijital becerilerini geliştirmelerini ve teknolojiyi etkin kullanmalarını sağlıyor. Bilgisayar destekli sınıflar ve dijital atölyeler ile geleceğin mesleklerine hazırlanan gençlere, başarılı olmaları durumunda mentörlük ve istihdam olanakları da sunuluyor.

Başkan Tutdere, hayata geçirilen projelerle Adıyaman'ın eğitim ve kültür altyapısını güçlendirmeyi ve gençlerin bilgiye daha hızlı ulaşmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, '2025 yılında kente kazandırdığımız modern kütüphane ve dijital merkezler ile gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Eğitim ve kültür yatırımlarımızla Adıyaman'ı daha yaşanabilir ve nitelikli bir şehir haline getirmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE