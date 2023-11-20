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Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman ve çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10:36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Adıyaman başta olmak üzere çevredeki il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak : PHA