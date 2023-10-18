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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Türkiye’de tüm camilerde öğle vakti sela okunacak ve sonrasında, Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak duyurusu üzerine Adıyaman ve ilçelerinde de öğle namazı öncesi selalar okundu. Öğle namazının farzı kılındıktan hemen sonra da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazı öncesi ve sonrası, Filistinliler ve tüm dünyadaki mazlumlar için dualar edilirken, İslam dünyası için Allah’tan birlik ve kardeşlik istendi.

Yoğun bir katılımın olduğu Yenipınar Camii’ndeki gıyabi cenaze namazı sonrası cemaat sessizce camiden ayrıldı.



Kaynak : PHA