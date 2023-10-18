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Dün akşam Gazze’de sivil bir hastanenin İsrail tarafından bombalanması ve 1000’in üzerinde insanın yaşamını yitirmesi üzerine başlayan Filistin’e destek gösterileri tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da devam ediyor. Bugün öğle namazı öncesi tüm camilerden sela okunacağı ve Filistin’de hayatını kaybedenler iççin gıyabi cenaze namazı kılınacağı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından duyurulmuştu. Adıyaman STK platformları da bu akşam saat 17.00’da Demokrasi Parkı’nda buluşulması, yürüyüş yapılması be basın açıklaması için Adıyamanlıları Demokrasi Parkı’na davet etti.

Kaynak : PHA