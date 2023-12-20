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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin kuzeyinde hızla devam eden Yakup Taş Parkı projesinde oyun grubu montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Yenimahalle'de yapımı devam eden ve açılışına günler kalan parkta, vatandaşların eğlenerek ve güzel bir şekilde zaman geçirebileceği sosyal aktivitelerle dolu bir alan olarak hazırlanıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehre yeni yaşam alanları kazandırma hedefiyle Yenimahalle'deki 25 bin metrekarelik alanda yapılan park projesinin tamamlanmasına ramak kaldı.

Yakup Taş Parkı; basketbol sahası, fitness ve spor alanları, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolu gibi sosyal alanları içinde barındırarak vatandaşlara kaliteli zaman geçirme imkânı sunacak.

Oyun grubu montaj çalışmaları devam ederken, park açılışını en kısa sürede gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Yeni Mahalle'deki 25 bin metrekarelik alanda yapılan Yakup Taş Parkındaki çalışmalarımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şu an oyun grubu montajlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Basketbol sahası, fitness alanı, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolu gibi sosyal alanlarla donatılmış olan parkı projemizin açılış aşamasına hızla yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir Adıyaman'a sahip olmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah en kısa sürede parkımızı vatandaşların hizmete açacağız" dedi.



Kaynak : PHA