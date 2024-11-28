Olay, hastane çıkışında trafik yoğunluğunun arttığı saatlerde gerçekleşti. İddiaya göre, ışıklarda ani fren yapan bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpışma sonucu kavşak çevresinde trafik kısa süreliğine aksadı.
Polis ekipleri, kazaya karışan araçları yoldan çekerek trafiği yeniden normale döndürdü. Kazanın ardından sürücüler arasında tutanak tutulduğu öğrenildi.
Yetkililer, özellikle yoğun saatlerde sürücülerden takip mesafesine dikkat etmeleri ve hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kazanın ardından trafik akışının hızla normalleşmesi sağlandı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss