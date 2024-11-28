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Yetkililer, özellikle yoğun saatlerde sürücülerden takip mesafesine dikkat etmeleri ve hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kazanın ardından trafik akışının hızla normalleşmesi sağlandı.

Olay, hastane çıkışında trafik yoğunluğunun arttığı saatlerde gerçekleşti. İddiaya göre, ışıklarda ani fren yapan bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpışma sonucu kavşak çevresinde trafik kısa süreliğine aksadı.

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