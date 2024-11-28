Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’in eşi Aslı Keleş ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılış Konuşması ve Drama Gösterisi

Etkinlik, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seval Kızıldağ Şahin’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen drama gösterisi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Gösteri, şiddet mağduru kadınların yaşadığı zorluklara ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek büyük beğeni topladı.

“Gerçek Kadın Hikâyeleri” Paneli ve Diğer Etkinlikler

Programın devamında, “Gerçek Kadın Hikâyeleri” başlıklı panel düzenlendi. Panelde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi vurgulandı ve çeşitli çözüm önerileri paylaşıldı.

Adıyaman Üniversitesi, toplumsal sorunlara duyarlılığını bir kez daha ortaya koyarak, video gösterimi, müzik dinletisi ve Mor Kaftan Sandığına Mesajlar gibi etkinliklerle programı zenginleştirdi.

Program Teşekkür Belgeleri ile Son Buldu

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi. Adıyaman Üniversitesi, kadınların karşılaştığı şiddetle mücadeleye ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Kaynak : PHA