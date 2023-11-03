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Adıyaman Merkez İndere (Zey) Köyü’nde 123 dönüm arazi üzerinde inşa edilen afet konutları 3 Tip Projeden oluşuyor. İndere’de yapımı devam eden 100 Adet Köy konutu net 136, 141 ve 149 metre² alandan oluşuyor. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, “İnşaat çalışmaları seri bir şekilde devam eden afet konutlarımızın köyümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA