Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama sonrası Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek görevine başladığını duyurdu.

Depremin tüm izlerini silmek ve yaralarını sarmak için tüm gücüyle çalışacağını sosyal medya üzerinden duyuran Adıyaman Valisi Osman Varol, ilk mesajı vererek şunları ifade etti:

" Yüzyılın felaketi ile sarsılan Adıyaman ilimizde depremin tüm izlerini silmek ve yaraları sarmak için var gücümüzle çalışacağız."



Kaynak : PHA