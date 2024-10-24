Vali Varol, beraberinde AK Parti Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ile birlikte TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Varol ve vekiller, Adıyaman’da yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında Kurtulmuş’a bilgiler sundu.

Milletvekilleri ve Vali Varol, kabulü ve Adıyaman’a yönelik çalışmalara desteği dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA