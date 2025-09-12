Gerek uluslararası alanda gerek ülkemizde ve gerekse de ilimizin her bölgesinde önemli çalışmalar yapan Türkiye’nin milli petrol arama şirketi TPAO’nun petrol arama çalışmaları Adıyaman’da da aralıksız devam ediyor. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kahta Boğazkaya Köyü’ne gitti. Sondaj noktalarını tek tek gezen Vali Osman Varol, yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, TPAO'nun Adıyaman'ın Kahta Boğazkaya Köyü’nde açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol bulunduğu biliniyor.

Kaynak : PHA