Adıyaman Belediyesi, sporseverleri FIBA EuroBasket 2025 yarı final heyecanında bir araya getiriyor. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIBA EuroBasket’te yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, final yolunda Yunanistan karşısına çıkacak. 12 Dev Adam’ın bu önemli mücadelesi, Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla takip edilecek. Vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte dev ekran karşısında milli heyecana ortak olacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “FIBA EuroBasket 2025 yarı final coşkusunu Adıyaman’da hep birlikte yaşıyoruz. 12 Eylül Cuma günü saat 21.00’de Eğriçay Parkı’nda Türkiye–Yunanistan maçını dev ekranda birlikte izleyelim, Adıyaman’dan milli takımıza destek olalım. Tüm hemşehrilerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

