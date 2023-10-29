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Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan İstiklal Savaşımızın ardından büyük bir ruh ve medeniyet anlayışıyla inşa ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yıl kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanını, coşkusunu ve onurunu yaşıyoruz.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Şan, şeref ve destanlarla dolu tarihimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına aziz milletimizle birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milletin azim ve kararlığından başka hiçbir sermayesi olmadan kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. yılda başta ekonomi olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, sanayi, ilkeli ve vizyoner dış politikasıyla birçok alanda yaptığı atılım ve kalkınma hamleleri ile tüm dünyada hatırı sayılan büyük ve güçlü bir ülke konumuna gelmiştir diyen vali Varol, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti, etrafımızda yaşanan başta terör ve bölgesel konular gibi bütün olumsuz gelişmelere, küresel pandemi ve ekonomik krizler ile yaşadığımız deprem afetine rağmen demokratik gelişimini ve ekonomik kalkınmasını tamamlayarak bölgesine istikrar ve refah ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Çağın ve dünyanın şartlarına uygun olarak da sürekli değişim ve gelişimini her alanda sürdürmektedir.

6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan ülkemiz ve bölgemiz dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı kaldı. Devlet olarak depremin ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızla ve STK’larımızla adeta seferberlik ruhuyla deprem bölgelerinde çalışmaya koyularak vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Arama kurtarma çalışmalarının hemen ardından, Konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulumuna başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetine mahal vermeyecek şekilde çalışmalarımızı hızla başlattık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği azim ve kararlılıkla ilimizin dört bir tarafında inşaatına başlanılan afet konutlarını bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmak için de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu vesile ile bir kez daha deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Türkiye Yüzyılına girerken; büyüyen, güçlenen, dünyada ağırlığı ve itibarı artan Türkiye gerçeğine bir kez daha şahit olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bir asır önce milli mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla tamamlayan milletimiz, Cumhuriyetin ikinci asrını da Türkiye yüzyılıyla taçlandıracaktır. Geleceğin dünyasında önemi giderek artan teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. İnsansız hava araçlarından yerli otomobile, milli ve yerli tanklardan deniz araçlarına kadar her alanda kendi kendine yeten ülkemiz, Türkiye Yüzyılını nakış nakış işleyerek kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Bu bağlamda 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bizim için çizilmiş ufuklardır. Bu hedeflere ulaşmak için bir an bile duraksamayacağız. Biliyoruz ki bu hedeflerin gerçekleşmesine sadece ülkemizin değil, bizim için dua eden tüm mazlumların ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru bu büyük uyanış ikliminde gidiyoruz.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılına yakışır, daha güçlü, daha demokratik ve refah seviyesi daha yüksek bir Türkiye hedefine hep birlikte emin adımlarla yürürken, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle yâd ediyor, Adıyamanlı hemşehrilerimin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

Kaynak : PHA