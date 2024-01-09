Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüzde başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır.

Bizler de Adıyaman Valiliği olarak mesleğini büyük bir sorumluluk hissiyatıyla yerine getiren, mesai mefhumu gözetmeksizin zorlu şartlar altında haber peşinde koşan basın emekçilerimizin çalışmalarını daha iyi koşullarda ve daha verimli bir şekilde yapabilmelerine büyük önem veriyor bunu sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Adıyaman’ımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakârlık ve gayretlerini takdirle karşılıyorum. Basın mensuplarımızın bundan sonra da görevlerini aynı duyarlılıkla devam ettirerek 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan ilimizin yeniden ihya ve inşa edildiği bu süreçte önerileriyle şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, yaşadığımız deprem afetinde hayatını kaybeden basın şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm yerel ve yaygın basınımızın seçkin temsilcilerinin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor; kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Kaynak : PHA