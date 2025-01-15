Basın toplantısında, 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında il genelinde güvenlik ve asayiş alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

"Kapsamlı Denetimler ve Operasyonlar"

Vali Varol’un açıklamalarına göre, belirtilen dönemde emniyet ve jandarma ekiplerince çeşitli huzur uygulamaları ve denetimler yapıldı:

6 düzensiz göçle mücadele uygulaması,

38 kız yurtları denetimi,

42 konteyner kent çevresi denetimi,

29 okul giriş-çıkış denetimi,

Kaçak içki, motosiklet ve okul çevresi uygulamaları gibi toplamda 126 operasyon düzenlendi.

384 Aranan Şahıs Yakalandı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, 72’si hapis cezası bulunan 384 şahıs gözaltına alındı. İl giriş-çıkış noktalarında yapılan denetimlerde 30 bin 950 kişi sorgulanırken, aranan 85 kişi yakalandı.

"Ele Geçirilen Malzemeler"

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı:

12 tabanca, 20 tüfek, 112 mermi,

655 gram esrar, 376 gram metamfetamin, 1 kilogram bonzai,

299 sentetik hap, 57 paket bandrolsüz sigara ve 3 tarihi eser.

Suç Aydınlatma Oranları

Kişilere karşı işlenen suçlarda 379 olaydan 366'sı aydınlatıldı, 532 şüpheli yakalandı.

Malvarlığına karşı işlenen 277 olaydan 160'ı çözülerek, 160 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Operasyonları

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM): Sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 7 kişi hakkında işlem yapıldı. PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM): 19 olay aydınlatıldı ve Sincan Cezaevi önünde silahlı saldırı düzenleyen bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

"Trafik ve Göçmen Denetimleri"

86 bin araç ve 8 bin motosiklet denetlendi, 1.007 araç trafikten men edildi. Toplamda 48 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Okul servis araçları denetiminde 1.246 servis aracı incelenerek 74 araca idari para cezası kesildi.

6 Suriye uyruklu şahıs gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildi.

"Siber Suçlar ve Bilgilendirme Seminerleri"

Siber suçlarla mücadelede 218 araştırma raporu düzenlenirken, dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı gibi konularda 5 bin 161 kişiye seminer verildi.

Vali Varol, Adıyaman’da güvenlik ve asayişin sağlanması için tüm kurumların yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, denetim ve uygulamaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak : PHA