Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentin dört bir tarafında inşa edilen kalıcı deprem konutlarının yerleşime açılması ile hak sahibi olmayan kamu personellerinin konteyner ve prefabrik kentlerden tahliyesinin son durumu değerlendirildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, “Toplantıda, asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın ve kamu personelinin yaralarını sarmak adına büyük bir görev üstlenen konteyner kentlerin kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimi yapılmasıyla birlikte kaldırılmaya başlanacağını ve bu kapsamda kamu personelinin 1 Eylül 2025 Pazartesi itibariyle kaldığı konteyner ve prefabrik kentlerden tahliye edilmesi ile ilgili çalışmalar ve yol haritası değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA