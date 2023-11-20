Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcıları haftalık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantıda, deprem bölgesi Adıyaman'da sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetler ve yaşanan sıkıntılar ile eksikliklerin giderilmesi hususları istişare edildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Mevcut aksaklıklar ve çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.' denildi.

Kaynak : PHA