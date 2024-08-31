Törene, Adıyaman Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve basın mensupları katıldı.

"Adıyaman Protokolü Bir Arada"

Adıyaman'da görev yapan bütün kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen kabul töreni, birlik ve beraberlik mesajlarıyla doluydu. Vali Vekili Ali Erdoğan, konuklarını kapıda karşılayarak yakın ilgi gösterdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Törende, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenilerek onlara özel bir yer ayrıldı. Protokol üyeleri, bayramın coşkusunu paylaşırken, geçmişte olduğu gibi bugün de milletçe bir ve beraber olmanın önemine vurgu yaptılar.

"Vali Vekili Erdoğan'dan Zafer Bayramı Mesajı"

Kabul töreninde konuşma yapan Vali Vekili Ali Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle dolu; bunlardan biri de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’dir. Bugün bu büyük zaferin 102. yılını kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin ve özellikle Adıyamanlı hemşehrilerimizin gurur günü. Geçmişte zor günleri nasıl birlikte atlattıysak, bugün de zor bir yılı hep birlikte atlatacağız," dedi.

"Şehitlere ve Gazilere Minnet"

Vali Vekili Erdoğan, konuşmasında başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri ve ahirete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti. "Hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum," diyerek gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak : PHA