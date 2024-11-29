"Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yeni Ufuklar"

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir platform olacağını belirtti. Prof. Dr. Keleş, "Yüzer GES (Güneş Enerji Santrali) Sistemleri özelinde, güncel gelişmelerin ve bu alandaki zorlukların ele alınacağı kapsamlı sunumlar ve panel tartışmaları düzenlenecek" dedi.

Zirve, Yüzer GES sistemlerinin teknik ve ekonomik boyutları, sektördeki mevcut sorunlar ve geleceğe yönelik vizyonların tartışılacağı tematik bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

"Sektörün Önde Gelen İsimleri Bir Araya Gelecek"

Etkinlik kapsamında, enerji sektörünün öncü isimleri, akademisyenler, karar vericiler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çözümler arayacak. Ayrıca, Yüzer GES sistemleriyle ilgili yenilikçi teknolojilerin tartışılması ve bu alanda yol gösterici politikaların oluşturulması hedefleniyor.

Davet: Sektör Paydaşları Zirvede Buluşuyor

Adıyaman Üniversitesi ve GEADER, sektörle ilgili tüm paydaşları, enerji politikaları üzerine çalışan akademisyenleri ve karar vericileri zirveye davet ediyor. Etkinlik, Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonu doğrultusunda sektörel farkındalık oluşturmayı ve ulusal düzeyde iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

"Etkinlik Bilgileri"

Tarih: 5 Aralık 2024

Yer: Adıyaman Üniversitesi Kampüsü

Adıyaman Üniversitesi, enerji çalıştaylarıyla bölgesel ve ulusal düzeyde yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin ilk tematik Yüzer GES Zirvesi de bu çalışmaların en önemli adımlarından biri olarak kaydediliyor.

Kaynak : PHA