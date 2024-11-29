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Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ACA 126 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Abdulmusa Caddesinde ilerlediği sırada, önünde seyreden 02 ADF 607 plakalı minibüs aniden durarak manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet, minibüse çarptı ve motosiklet sürücüsü minibüsün arka camından içeri girdi.

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