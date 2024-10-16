Adıyaman Ulucamii yanında yer alan ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir bina, bugün Malatya'nınn Kale bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasar aldı.

Malatya-Kale depremi sonrası ekipler, binada çökme riski nedeniyle hızlı müdahale başlatarak bölgeye makas kepçesi sevk etti.

"Vatandaşlara Uyarı: Hasarlı Binalardan Uzak Durun"

Yetkililer, Adıyaman’da yaşayan vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı. Bölgede yapılan incelemelerin devam ettiğini belirten ekipler, benzer durumdaki diğer binalar için de önlem alınacağını ifade etti.

"Ekipler Seferber Oldu"

Deprem sonrası hızlı bir şekilde harekete geçen acil müdahale ekipleri, olası bir çökme riskine karşı gerekli önlemleri alarak çevre güvenliğini sağladı. Uzmanlar, hasar tespiti yapılan binaların boşaltılması ve bu binalarda ikamet eden vatandaşların geçici olarak güvenli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Adıyaman’daki yetkililer, depremler sonrası risk taşıyan binaların güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak : PHA