"Balıklandırma Projesi Kapsamında Göl ve Göletler Zenginleşiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı, her yıl ülke genelindeki göl ve göletleri Sazan balığı yavrusu ile zenginleştiriyor. Bu yıl Adıyaman ilindeki göl ve göletlere toplamda 3.550.000 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. Ancak, bölgede ekonomik ve lezzetli bir balık olarak bilinen Şabut balığı, hem balıkçılar hem de tüketiciler tarafından oldukça değerli görülüyor. Bu sebeple, bu balık türünün üretiminin artırılması ve tüketiminin devam etmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor.

"Şabut Balığı Üretimi ve Adıyaman’a Uygulanan Program"

Şabut balığı üretimi, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bozova Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından yürütülüyor. İstasyon, Atatürk Baraj Gölü’nden elde ettiği anaç balıklardan yumurta alarak bu yumurtaları dölleyip Şabut balığı üretimi yapıyor ve böylece dünyada Şabut balığı üretim merkezi haline gelmiş durumda.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu istasyondan temin ettiği Şabut balığı yavrularını, 2022 yılında 2.300.000, 2023 yılında 2.300.000 ve 2024 yılı içinde 2.550.000 adet olarak Atatürk Baraj Gölü’ne adapte etti. Bu çalışmaların amacı, bölge sularına özgü bu balık türünün popülasyonunu artırarak sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini desteklemek ve bölgedeki balıkçılık ekonomisine katkıda bulunmak olarak açıklandı.

Yetkililer, Şabut balığının korunması ve artırılması için çalışmaların süreceğini belirterek, bu tür projelerin hem ekosistem dengesinin korunmasına hem de ekonomik kalkınmaya büyük katkı sunduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA