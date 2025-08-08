Adıyaman ile Şanlıurfa’yı birbirine bağlayan gergin eğik askılı Nissibi Köprüsü; 26 Ocak 2012’de yapımına başlandı ve yaklaşık 80 milyon TL maliyetle tamamlandı. İlk olarak Ekim 2014’te açılması planlanan köprü, 21 Mayıs 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındı.

“Dakikalar Değil, Saniyeler Konuşuyor”

Bakan Uraloğlu, köprünün bölge ulaşımına sağladığı katkılara dikkat çekerek, “ Nissibi Köprüsü, bölge ulaşımında çığır açtı! Feribotla 1,5 saati bulan baraj geçişi artık sadece 30 saniye sürüyor. Zaman ve akaryakıttan yıllık 545 milyon TL tasarruf sağlandı. Dakikalar değil, saniyeler konuşuyor!” ifadelerini kullandı.

40 Kilometrelik Yol Avantajı

Köprünün hizmete girmesiyle Atatürk Baraj Gölü’nün iki yakası arasında karayolu bağlantısı sağlandı. Feribotla yapılan geçişe göre seyahat süresi yaklaşık 1,5 saat kısalırken, Diyarbakır’ın batısı ile Adıyaman’ın doğusu arasındaki mesafe de 40 kilometre azaldı.

Nissibi Köprüsü, bölge halkı için hem zaman hem de ekonomik açıdan önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA