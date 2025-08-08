Sporcularla yakından ilgilenen İl Müdürü Elüstü, sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekerek, “Spor yapan gençleri ve çocukları gördüğümde büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle yaz aylarında ve deprem sonrası süreçte Adıyaman’da yapılabilecek en güzel şey sporla ilgilenmek. Burada hem kendinizi geliştiriyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak keyifli vakit geçiriyorsunuz. Gelecekte profesyonel sporcu olma yolunda önemli adımlar atabilirsiniz,” dedi.

Konuşmasında ailelere de teşekkür eden Elüstü, “Sizleri spora yönlendiren ailelerinizi tebrik ediyorum. Eve gittiğinizde onlara benden selam götürmeyi unutmayın,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında voleybol, karate ve eskrim antrenmanlarını izleyen İl Müdürü Elüstü, sporcularla sohbet etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak : PHA