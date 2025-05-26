“Toplum yararına her çabayı takdirle karşılıyoruz”

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Platformu’nun kendisine daha önce sunduğu sağlık raporunu detaylı şekilde incelediklerini belirterek, “Bizler yöneticiler olarak hiyerarşik yapılar içinde denetleniyoruz. Ancak siyasi amaç taşımayan ve toplum yararını önceleyen inisiyatiflerin denetimi ve katkısı bizim için son derece kıymetlidir” dedi.

Şirik, 6 Şubat depreminin ardından sağlık çalışanlarının büyük fedakârlık gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Depremde sağlık çalışanlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Ancak kalan personelimiz, tüm olumsuz koşullara rağmen vatandaşa hizmet vermeyi sürdürdü. Fiziki koşulların iyileştirilmesiyle birlikte eski devlet hastanemizin yeniden hizmete girmesi sağlık sistemimizi ciddi anlamda rahatlatacaktır.”

“Onkoloji alanında sevkler sona erecek”

İl Sağlık Müdürü Şirik, özellikle Onkoloji bölümünde yapılan yatırımlara dikkat çekerek, Adıyamanlı hastaların artık çevre illere gitmesine gerek kalmayacağını, nükleer tıp ve PET-CT hizmetlerinin yerinde verileceğini söyledi.

“Sağlıkta kalite hedefimizdir”

Prof. Dr. Şirik, "Adıyaman sağlıkta kendi kendine yeter hale gelecek. Vatandaşlarımızın büyük şehirlerde aradığı sağlık hizmetini burada alabileceği bir yapıyı inşa ediyoruz. Platformun hazırladığı raporda yer alan hususlar, bizim de gündemimizdeki konularla örtüşüyor. El birliğiyle ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıymaz: “Hepimizin derdi Adıyaman”

Adıyaman Platformu Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz da yaptığı konuşmada, platform olarak son dönemde TBMM’de milletvekilleriyle iki ayrı toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Platformun Adıyaman’daki ticaretin canlandırılması ve yerinde dönüşüm sürecine dair sunduğu raporların dikkate alındığını ifade eden Kıymaz, “Ankara’daki temaslarımızda her kesimden temsilcilerle Adıyaman’ın sorunlarını gündeme taşıdık. Hepimizin derdi Adıyaman, bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Üyelerden tam destek

Toplantıya katılan platform üyeleri de görüşlerini paylaşarak, Adıyaman’ın her alanda ayağa kalkması için ortak bir akılla hareket edilmesinin önemine vurgu yaptılar.

Murat Çeliker, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın platforma gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Abuzer Yaşar, “Rahatsız olmama rağmen buradayım. Bu çabaya katkı sunmak görevim” dedi.

Hicri Gürsoy, toplantıların fikir çeşitliliğini yansıttığını vurguladı.

Bilal Doğan, platformun birlik ve beraberliğe katkısını önemli bulduğunu söyledi.

Yunus Darbaş, “Sağlık raporunun dikkate alınması platformun gücünü gösteriyor” diye konuştu.

Selahattin Alptekin, İl Sağlık Müdürü’nün yerel hassasiyetle hareket etmesini takdir ettiklerini belirtti.

Hatice Şekerci, iş dünyasının da bu duyarlılığa sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Hakan Danış, platformun yalnızca Adıyaman’ın değil, tüm deprem bölgesinin sesi olduğunu dile getirdi.

Genç girişimci Hilal Kaygusuz ise, “Adıyaman’a umut olmak için işyeri açtım, bu çabada yer almaktan gurur duyuyorum” dedi.

Hatay Dörtyol'dan moral desteği

Toplantının sonunda Hatay Dörtyol Bayan Futbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları da programa misafir olarak katıldı. Programda iş insanı Hicri Gürsoy’un sponsorluğunda ikram edilen çiğköfte ise katılımcılardan tam not aldı.

Yaz molası verildi

Yoğun geçen bir yılın ardından Adıyaman Platformu’nun geleneksel toplantılarına yaz tatili nedeniyle Eylül ayına kadar ara verildi. Platform, yeni dönemde de Adıyaman’ın sorunlarını dile getirmeye ve çözüm önerileri üretmeye devam edecek.

Kaynak : PHA