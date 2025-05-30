“Harıl harıl çalıştık, sesimizi her yere duyurmaya çalıştık”

Kıymaz, Adıyaman Platformu’nun depremin ardından bölgedeki en etkin sivil toplum oluşumlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya dahil olmak üzere deprem bölgesinde sesimizi duyurmak için yoğun bir çaba sarf ettik. Sürekli sahada olduk, Ankara’da önemli temaslar gerçekleştirdik. Mücbir sebep halinin uzatılmaması durumunda 30 Haziran sonrası yaşanabilecek karmaşaya karşı önlem alınması gerektiğini çeşitli platformlarda dile getirdik.”

“Süre uzatımı talebine kulak verildi”

Bakan Şimşek’in açıklamasını değerlendiren Kıymaz, taleplerin karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in açıkladığı kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 6 ay daha uzatıldı. Depremzede esnafın, sanayicinin ve mükelleflerin bu düzenlemeye çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde alınan bu karar, hem ekonomik toparlanma hem de kamu idaresine olan güvenin tesisi açısından önemlidir. Eğer bu sürecin uzatılmasında bizim de bir nebze katkımız olduysa, bu çabanın karşılık bulmasından mutluyuz.”

Teşekkür Mesajı

Zeynel Abidin Kıymaz, sürece destek sunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a, Adıyaman Milletvekillerimiz Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan’a ve Yeniyol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’a teşekkür ediyoruz.”

Bakan Şimşek’in Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan işletmeler mücbir sebep düzenlemesinden yararlanacak. Bu karar, bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin yaklaşık yüzde 80’ini kapsıyor. Deprem nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerine bireysel başvuru yaparak bu kapsama dâhil olabilecekler.”

“Adıyaman Platformu olarak sürecin takipçisiyiz”

Kıymaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Mücbir sebep süresi uzatıldı ama ekonomik yaraların sarılması için yapılacak daha çok iş var. Adıyaman Platformu olarak bölge halkının sesi olmaya, önerilerimizi ilgili makamlara iletmeye ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA