Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un katılımıyla düzenlenen konserde, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini temsil eden türkülerden oluşan geniş bir repertuvar seslendirildi. “7 Bölge 7 Renk” temasıyla hazırlanan etkinlikte, hem solo hem de koro performanslarıyla ülkemizin kültürel zenginliği sahneye taşındı.

Bölgesel ezgilerin profesyonel bir yorumla icra edildiği gece, izleyicilerden büyük beğeni toplarken sahnede yer alan öğretmenler, müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Konserin sonunda emeği geçen tüm öğretmenler teşekkürle anıldı.

Kaynak : PHA