Protokolün Geniş Katılımıyla Tören Gerçekleştirildi

Mezuniyet törenine; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, ilçe belediye başkanları, jandarma ve emniyet teşkilatları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Fen Edebiyat, İlahiyat, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Turizm, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile konservatuvar ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler, kortej yürüyüşüyle alana giriş yaptı.

“Bugün Bir Hayalin Gerçeğe Dönüştüğü Gündür”

Törende, mezun öğrenciler adına konuşan Diş Hekimliği Fakültesi birincisi Alperen Gündüz, Adıyaman Üniversitesinden unutulmaz anılarla ayrıldığını dile getirerek, “Bugün burada yıllar önce kurduğumuz bir hayalin gerçeğe dönüştüğü, hayatımızın en özel anlarından birini yaşıyoruz. Bize bu imkânı sağlayan hocalarımıza ve ailelerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

Rektör Keleş’ten Hem Gurur Hem Hassasiyet Vurgusu

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, açılış konuşmasında mezun öğrencilere başarı dileklerini iletirken, konuşmasına Filistin’deki insanlık dramına dikkat çekerek başladı:

“Bugün mezuniyet sevincimizi yaşarken, Filistin’de yaşam hakkı başta olmak üzere en temel insan haklarının hiçe sayıldığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Sivillere yönelik her türlü şiddeti ve insan hakları ihlalini en güçlü şekilde kınıyor, bu durumu lanetliyoruz. Kalbimiz, sesi kısılmış tüm Filistinli öğrencilerle beraberdir.”

Deprem sonrası zorlu bir süreçte göreve geldiklerini belirten Keleş, bu sürede yapılan çalışmaları şöyle sıraladı:

Kampüsün yeniden inşası

Yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlaması

Laboratuvarların aktif hale getirilmesi

Bilimsel projelerin desteklenmesi

Dört lisans programının akredite edilmesi

TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması

Bilim İletişimi Ofisi’nin kurulması

Ayrıca, Türk Mutfağı Haftası gibi ulusal etkinliklere ev sahipliği yapılarak kampüs kültürünün canlandırıldığını kaydeden Keleş, “Öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi mezunu olmanın sorumluluğunu taşıyarak yollarına devam edeceklerine inancımız tamdır.” dedi.

Protokolden Mezunlara Tebrik

Törende söz alan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere de öğrencilere başarılar dileyerek, Türkiye’nin geleceğinde gençlerin önemli bir rol oynayacağına vurgu yaptılar. Mezun olan öğrencilerin, Adıyaman’da edindikleri bilgi, kültür ve toplumsal duyarlılığı ülkenin dört bir yanına taşıyacaklarına inandıklarını ifade ettiler.

Kep Atma Töreniyle Zirveye Ulaşıldı

Tüm konuşmaların ardından mezun öğrenciler, büyük bir coşku içinde keplerini havaya fırlattı. Stadyumu dolduran aileler, çocuklarının bu özel anını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Müzik eşliğinde devam eden programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Kaynak : PHA