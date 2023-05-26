Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk, yaptığı açıklamada, "Capcanlı bir dönemi 6 Şubat’ta yaşadığımız depremin acısı ile tamamladık. Ancak bir yıl içerisinde 2430. Bölge Federasyonuna bağlı tüm kulüplerimiz canı gönülden yaptıkları projelerle ülkemize hizmet etmiştir. Tüm dünya Rotary ailesinin tek yürek halinde ülkemiz için seferber olması ile adeta yardımların, hizmetlerin ve projelerin depremzede illerimize akmasına sebep olmuştur. Ben bütün kulüplerimize, başkanlarımıza ve bölge görevlilerine tüm çalışmalarımızda ve projelerimizde gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Depremden önce ve depremden hemen sonra olmak üzere bir yıl boyunca Adıyaman’a ve halkına yararlı birçok proje üreterek binlerce insana hizmet etmeyi başardıklarını belirten Nemrut Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı Ferit Binzet;“Rotary İle Hayal Edelim” sloganı ile yola çıktık. Çok kısa sürede birçok projeye imza attık. 6 Şubat sabahında yaşadığımız büyük deprem felaketi ile adeta hayatlarımız değişti. Yaşadığımız evler ve şehirler yerle bir oldu. Biranda evlerimizi, ailelerimizi, akrabalarımızı, işyerlerimizi ve canlarımızı kaybettik. Her şeyimizi kaybettik derken, Rotary yine devreye girdi. Hayatlarımıza ilk dokunan, arayan, soran, sarıp, sarmalayan yine bu büyük aile oldu. Artık kulüpler ve başkanlarımız yaşadıkları yerlere değil deprem bölgesine hizmet etmeye başladı. Sevgili Guvernörüm Emre Öztürk ve eşi Gülce bu yoğun ve meşakkatli süreçte hep yanımızda oldu. Sadece 2430. Bölge Federasyon da değil, 2440 ve 2420. Bölge ve kulüplerimizde yanımızdaydı. Böylesine bir süreci tamamlarken bizlere yardım eden, projelerimizin tamamlanmasında bizlere destek olup deprem sürecinde gerek maddi gerekse manevi yardımlarını esirgemeyen bütün kulüplerimize, Başkanlarımıza ve sevgili Rotary ailemiz ile birlikte tüm dostlarımıza teşekkür ederim.” dedi.



Kaynak : PHA