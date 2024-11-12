Ailelerin, özellikle çocuk oyun alanlarında vakit geçirdiği parkta, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube ekipleri, olası olumsuzluklara karşı önleyici tedbirler kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Parkın huzurlu bir ortamda kalabilmesi için alınan yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde, park içerisinde motor kullanan kişilerle ilgili denetimler artırıldı. Ayrıca, park içinde veya çevresinde aileleri ve gençleri rahatsız edebilecek durumların önüne geçmek amacıyla sürekli bir gözetim sağlanıyor. Bu önlemler sayesinde Mimar Sinan Parkı, her yaştan ziyaretçinin güvenle ve huzurla vakit geçirebileceği bir alan olarak korunuyor.

Parkın güvenliğinden memnuniyetini dile getiren aileler, geçmiş aylara kıyasla daha rahat bir şekilde parka geldiklerini ifade ediyor. Çocuk oyun alanlarında gönüllerince vakit geçirebildiklerini belirten aileler, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, parkta sağlanan huzur ortamının sürdürülmesi temennisinde bulundu. Emniyet yetkilileri ise bu tür denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşların huzur içinde vakit geçirebilmeleri için her türlü önlemin alınmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA