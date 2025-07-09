Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan H. Sinan Temel, Çarşı Projesi’nin mevcut durumu, projenin kentsel dönüşüm kapsamında devam etmesi ve yerinde dönüşüm başvurularında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Sayın Vali ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Temel, “Sayın Valimizin gösterdiği ilgi, samimi sohbeti ve nazik kabulleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz,” dedi.

Görüşmede, kent merkezinin yeniden yapılandırılması sürecinde mülk sahiplerinin beklentileri ve çözüm önerileri de ele alındı.

Kaynak : PHA