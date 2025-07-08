İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamalarıyla tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kara’nın “icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.
Kaynak: İGF