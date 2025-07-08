Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 10 gram sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaca Mahallesi’nde iki şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda 10 gram sentetik kannabinoid (3 parça), 1 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde içeren hazır sigara ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.D. ve S.O. isimli şüpheliler, aynı gün Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklandı.

Bu arada şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen bir kişi hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.