Ak Parti İl Başkanlığına atanmasından dolayı hayırlı olsun dileklerini paylaşmak ve Adıyaman ile ilgili istişarede bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, yürütme kurulunu temsilen heyette Başkan Sinan Temel, Başkan Vekili Abdulkerim Işık, Av. Ahmet Işık ve Aziz Özdemir yer aldı.

Şehrin ana gündemlerinden olan ve özellikle yoğunlaştıkları Çarşı Projesi ile gündemde olan diğer konular üzerinde fikirlerini ve önerilerini paylaşarak daha güzel bir Adıyaman için herkesin üzerine düşen görevler üzerinde değerlendirmelerde bulundular.

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Başkan Sinan Temel;

“İl Başkanı Ekrem Çadır’ın Çarşı Projesi konusundaki hassasiyetini bildiğimizi ve bunun sürecin akamete uğramaması yönünde önemli bir avantaj olduğunu ifade ettik. Özellikle şehrin tarihi mahallelerinin mevcut görüntüsünden kurtulması ve çarşının cazibe merkezi olması için bakanlıkla yakın diyaloglar içerisinde bulunmak gerektiğini, bu konuda da Adıyaman Kent Konseyi olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu beyan ettik.

Gayet yararlı ve samimi geçen ziyarette gösterdikleri hüsnükabul ve keyifli sohbetleri için AK Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekrem Çadır’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz...” dedi.