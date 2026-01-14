Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, açılış dolayısıyla yaptığı açıklamada, şubenin yeniden faaliyete geçmesinin yalnızca fiziki bir mekânın açılması anlamına gelmediğini vurguladı.

'Dayanışmanın ve Cumhuriyet Değerlerinin Yeniden Ayağa Kalkmasıdır'

Prof. Dr. Özcan açıklamasında, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından binası yıkılan ve kapalı kalan ADD Adıyaman Şubesi'nin, 18 Ocak 2026 tarihinde kapılarını yeniden açacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

'Bu açılış, sadece fiziki bir mekânın yeniden faaliyete geçmesi değil; aynı zamanda dayanışmanın, aklın, bilimin ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın yeniden ayağa kalkmasının da sembolüdür.'

'Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkesini Savunmayı Sürdüreceğiz'

Özcan, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin temel ilkelerine dikkat çekerek, dernek olarak laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Adıyaman halkının yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Özcan, derneğin önümüzdeki dönemde de çeşitli alanlarda çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Açıklamada, 'Derneğimiz bundan sonraki süreçte de eğitimden kültüre, toplumsal bilinçten demokratik katılıma kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürecektir' ifadeleri yer aldı.

Resmi Açılışa Davet

ADD Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, açıklamasının devamında resmi açılışa ilişkin davette bulunarak, tüm basın emekçilerini, demokratik kitle örgütlerini, siyasi parti temsilcilerini, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini ile Adıyaman halkını açılış törenine davet etti.

Özcan, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, 'Birlik ve umutla geleceği yeniden inşa edeceğimize inanıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Açılış Bilgileri

Tarih: 18 Ocak 2026 Pazar

Saat: 14.00

Adres: Gölbaşı Caddesi No:99 Kat:1 D:2, Miraç Plaza Merkez / Adıyaman (Güloğlu Pastanesi karşısı, Papatya Giyim mağazasının üst katı)

LCV: 0505 856 27 32

Kaynak : PERRE