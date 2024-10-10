Kentin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernekler ve vakıfların temsilcilerinin yer alacağı genel kurul, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

"Kent Konseyi Nedir?"

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76’ncı maddesi uyarınca oluşturulan kent konseyleri, yerel yönetimlerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla oluşturulur. Bu yapı, kentteki sosyal, kültürel ve ekonomik konulara çözüm üretmeyi ve halkın katılımını sağlamayı hedefler.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kent konseylerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesi için belediye başkanı tarafından yapılacak çağrıyla, olağan genel kurul toplanarak önemli kararlar alınacak.

"Seçimli Olağan Genel Kurul: 17 Kasım 2024"

Adıyaman Kent Konseyi’nin Seçimli Olağan Genel Kurulu, 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 10.00’da Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda yapılacak. Bu toplantıda, kent konseyinin başkan ve yürütme kurulu üyeleri belirlenecek. Adıyaman Belediyesi’nin yaptığı açıklamada, kent konseyi genel kuruluna katılacak tüm kurum, kuruluş, STK, dernek ve vakıfların temsilci bildirimlerini 8 Kasım 2024 mesai bitimine kadar Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

"Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler"

Genel kurulda yer almak isteyen kurumlar ve kuruluşların, aşağıdaki bilgi ve belgeleri belirtilen tarihe kadar teslim etmesi gerekiyor:

Genel Kurul Temsilci Dilekçesi: Temsilcinin T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, görevi, adresi ve cep/telefon numarası gibi bilgiler dilekçede yer almalıdır.

Yönetim Kurul Kararı: Dernek ve vakıfların yönetim kurulu tarafından alınmış temsilci kararının fotokopisi.

Daha önceki genel kurul toplantısına başvuruda bulunan kurumların da belgelerini yenileyerek tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.

"Toplantı Gündemi"

Genel kurul toplantısının gündeminde önemli başlıklar bulunuyor:

Açılış ve Yoklama

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin konuşmaları

Divan Heyetinin oluşturulması

Kent Konseyi Başkanı Seçimi

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Seçimi

Dilek ve Temenniler

Kapanış

Sonuç ve Beklentiler

Adıyaman Kent Konseyi’nin seçimi, yerel yönetimde sivil toplumun, meslek kuruluşlarının ve halkın daha etkin bir rol oynamasını sağlamayı hedefliyor. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına çözüm bulmak ve kentin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu genel kurul, Adıyaman halkı için önemli bir platform olacak. Toplantıya katılmak isteyen kurumlar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak temsilcilerini belirlemek durumunda.

Kaynak : PHA