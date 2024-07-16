Adıyaman Kent Konseyi 5. Dönem Genel Kurulunu geçtiğimiz hafta sonu yaptı. Yoğun bir katılımın olduğu genel kurulda katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

14 Temmuz 2024 Pazar günü İlim Yayma Cemiyeti Toplantı Salonun gerçekleşen genel kurul aynı zamanda şehrimizin sivil inisiyatifinin de güçlü bir yansıması oldu.

Genel Kurula AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ile siyasi parti il ve ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Divan Heyetinin oluşumuna geçildi. Verilen teklif üzerine divan heyeti şu isimlerden oluştu: Divan Başkanı Mehmet Murat Koca, üyeler Habib Yıldırım ve Fidan Karakuş.

Kısa bir açılış konuşması yapan başkan H. Sinan temel hazirunu selamladıktan sonra şunları söyledi:

“Genelde bütün dünyayı özelde kentimizi derinden etkileyen pandemi süreci herkesi olduğu gibi bizim de çalışmalarımızı kesintiye uğratmıştır. Buna rağmen bu süreçte özellikle sosyal medya ve internet yoluyla halkımıza ulaşmaya çalıştık.

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız felaketin boyutunu anlatmaya gerek

Yok. Çünkü felaketi hepimiz en ücra hücrelerimize kadar yaşadık. Bu süreçte kentimizde yaşanan yıkım, enkaz kaldırma işlemleri başta olmak üzere hemşehrilerimizi ve şehrimizi ilgilendiren konularda müdahil olmaya eleştiri ve önerilerimizi paylaşmaya çalıştık. Birlik ve beraberliğe, dayanışma ve birlikte çalışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte, kent konseyi üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bunun yanında olası aksaklık, hata ve yanlışlara gerekli tavrı göstererek, açıklama ve görüşmelerle, gerekirse de eylem boyutunda kentin hak ve hukukunu korumaya devam edecektir. Objektif ve şeffaf olma ilkesinden hareketle her zamanki gibi kamuoyu ile de paylaşacağız.

Bugüne kadar kentimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini hem kamuoyu ile paylaşarak ve

hem de gerekli mercilere ileterek yaptığımız çalışmaların yanı sıra kentimizin köklü Televizyon Kanalı olan Mercan TV’de yaklaşık 6 yıldır yaptığımız programlarla daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştık.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, başka Adıyaman yok. Bu yüzden kentimize zaman kaybettirecek, zarar verecek ve emekleri boşa çıkarak bütün çalışmalara birlikte karşı

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koyacağız. Kentimizin yararına, kentimizde var olan bütün paydaş kurumlarımızla uyumlu çalışmaya gayret göstereceğiz.

Ve son olarak şunun da bilinmesini özellikle istiyorum. Kent Konseyi makamı, bütçesi ve yetkisi olmayan bir yapıdır ama en büyük desteği siz değerli sivil toplum kuruluşlarımızdan ve halkımızdan almaktadır. Yürütme kuruluna seçilen değerli arkadaşlarımızla uyum içerisinde ve daha iyi daha güzel Adıyaman için çalışacağız.

Bu vesile ile tekrar hoş geldiniz diyor genel kurulumuzun kentimize ve kentlimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Kent Konseyinin bugüne kadar çok önemli ve güzel çalışmalar yaptığını belirterek bundan sonra da yapacaklarına inandığını ifade etti ve genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diledi.

Şehrimiz kamu ve sivil toplum kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği genel kurulda H. Sinan Temel güven tazeleyerek genel kurulun teveccühü ile başkanlığa seçildi. Yapılan oylama sonucunda yürütme kurulunda şu isimler yer aldı:

Abdulkadir Kurt, Abdulkerim Işık, Abdullah Akbaş, Ahmet Işık, Aziz Özdemir, Cenap Taşkın, Emine Aslangöz, Fadime Kayakıran, Hacı Erdengi Haluk Erdoğan, Hasan Çelik, Hicri Çelik, İmam Aslan, Mehmet Dağhan, Mehmet Murat Koca, Mehmet Sait Dolgun, Mehmet Tunç, Murat Gökhan Dalyan, Nejdet İrfan Tokur ve Uğur Alagöz.

Genel kurulun sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan H. Sinan Temel gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacaklarını, şehrimizde faaliyet gösteren yüzlerce STK ile düzenli toplantı ve görüşmeler yapacaklarını ifade ederek bir uyarıda bulundu:

“Bu süreçte değerli kamuoyumuzun yanlış ve kirli bilgi ile manipülasyonlara itibar etmemesini, genel kurulumuzun yasal ve usule uygun olduğunu başka yapılanmaları dikkate almamasını özellikle rica ediyorum. Sizleri en kalbi muhabbetlerime selamlıyorum”

Kamuoyuna saygıyla sunarız.