Aynı dönemde 50 tatbikat düzenleyen itfaiye, 2568 kişiye yangın önleme ve söndürme eğitimi verdi. Müdahale hızında dikkat çeken itfaiye ekipleri, mücavir alanlardaki en uzak noktaya 7 dakika 30 saniyede ulaştı.

50 tatbikatta 2 bin 568 kişiye eğitim verildi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son 8 ayda 50 tatbikat ve eğitim düzenleyerek geniş bir katılımcı kitlesine ulaştı. Eğitimlere kamu kurum personelinin yanı sıra kreş, anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı. Yangın önleme ve söndürme teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Yangınların çıkış nedenleri

Yetkililerden alınan bilgilere göre, 1 Nisan- 20 Aralık tarihleri arasında çıkan 1285 yangının 298’i kasıtlı olarak çıkarıldı. Çocukların istemeden neden olduğu yangın sayısı ise 22 olarak kayıtlara geçti. Elektrik kontağından çıkan yangınlar 39, elektrikli aletlerden kaynaklanan yangınlar ise 15 vaka olarak kaydedildi.

Zamanında müdahale ile 399 yangın başlangıç aşamasında söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangınların büyümesini önledi. Toplam 1285 yangın vakasının 399’u başlangıç aşamasında söndürülürken, 871 vakada yangın, kısmı yanmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

Yangın dışı vakalar

İtfaiye ekipleri yangınların yanı sıra 301 can kurtarma, 27 intihar ve kapı açma olayı, 82 trafik kazası gibi toplam 479 yangın dışı vakaya da müdahale etti.



Kaynak : PHA