Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan’la merkez İndere yaşam alanında yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretimin başlayacağı 8 Eylül’de hizmete sunulacak olan ilk ve ortaokullarında incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’dan devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Osman Varol konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Depremden olumsuz etkilenen ilimizde eğitimde kaliteyi artırma konusundaki hassasiyetimizi İndere Yaşam alanına kazandırdığımız eğitim yatırımlarımızla pekiştirmeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına yapım çalışmaları tamamlanan bu önemli eğitim yatırımlarının ilimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA