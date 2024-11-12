Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdiği yönetim becerileriyle öne çıkan Prof. Dr. Şirik, kriz döneminde hastanenin işlevini kaybetmeden hizmet vermesini sağladı. Depremden kalan izlerin silinmesi ve Adıyaman halkının sağlık hizmetlerine kolay erişimi için yürüttüğü çalışmalarda büyük takdir topladı.

Prof. Dr. Şirik, sağlık çalışanlarının ve hastane personelinin barınma ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi konusundaki çabalarıyla da tanınıyor. Kentin tüm kesimlerinden destek gören başarılı çalışmalarının ardından Prof. Dr. Şirik, Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak göreve başladı.

"Prof. Dr. Mehmet Şirik Kimdir?"

1976 yılında Adıyaman’da doğan Prof. Dr. Mehmet Şirik, ilk ve orta öğrenimini Adıyaman’da tamamladı. 2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2000-2003 yılları arasında Yozgat Şefaatli’de pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2008’de Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Radyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlayan Şirik, ardından Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı Asker Hastanesi'nde askerlik görevini yaptı.

2009-2013 yıllarında Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Şirik, 2013 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak akademik kariyerine başladı. 2019 yılında Tıp Doçenti unvanını alan Şirik, 2021-2022 yılları arasında Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve çeşitli kurul üyeliklerinde bulundu.

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış birçok bilimsel makale ve çalışması bulunan Prof. Dr. Mehmet Şirik, evli ve dört çocuk babasıdır.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Şirik, şehrin sağlık alanında gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA