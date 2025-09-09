“Peygamberimizin doğumunun 1500. yılı”



İl Müftüsü Haliloğlu, Hz. Muhammed’in miladi 571 yılında Mekke’de dünyaya geldiğini hatırlatarak, “3 Eylül 2025, sevgili peygamberimizin dünyaya teşriflerinin miladi olarak 1454. yıl dönümüdür. Ancak hicri takvim esasına göre düşündüğümüzde peygamberimizin doğumunun 1500. yılıdır. Bu yıl, yani 2025 yılı 3 Eylül Çarşamba günü, Rebiülevvel ayının 12. gecesi peygamberimizin doğum yıl dönümüdür” dedi.



Yurt içi ve yurt dışında etkinlikler



Haliloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt içi ve yurt dışında Mevlid-i Nebi etkinlikleri düzenlediğini belirterek, “Peygamberimizin insanlığa getirdiği evrensel mesajı kadın-erkek, genç-ihtiyar, her meslek ve meşrepten insana ulaştırmak için çeşitli programlar hazırlanmıştır. Bu programlar sadece bir hafta ya da ayla sınırlı olmayacak, 2026 yılı Ağustos ayının sonuna kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.



Ana tema: Peygamberimiz ve aile ahlakı



Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Haliloğlu, bu kapsamda programların ana temasının “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” olduğunu söyledi. Haliloğlu, “Eylül ayından itibaren peygamberimizin aile ahlakı işlenecek, Ekim ayında Camiler Haftası kapsamında ‘Hz. Peygamber, Cami ve Namaz’ teması öne çıkarılacak. Takip eden aylarda da peygamberimizin insanlığa getirdiği evrensel mesajın farklı boyutları ele alınacaktır” diye konuştu.



Farklı kesimlere yönelik çalışmalar



Mevlid-i Nebi programlarının yıl boyunca farklı kesimlere hitap edecek şekilde hazırlandığını vurgulayan Haliloğlu, “Peygamberimiz ve yardımlaşma, peygamberimiz ve gençler, peygamberimiz ve dezavantajlı gruplar gibi başlıklarla çeşitli etkinlikler yapılacaktır” dedi.



“Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanalım”



Haliloğlu, açıklamasının sonunda şu temennilerde bulundu:

“Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle, onun ahlakıyla ahlaklanabilmemiz için elimizden gelen çabayı sarf etmeyi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Kaynak : PHA